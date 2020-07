Thiem-Manager Straka: "Dominic bezieht jetzt klar Stellung"

So habe es etwa bei Thiems Stellungnahme zum ATP-Spielerhilfsfonds - er hatte erklärt, es wären nicht alle Spieler außerhalb der Top 100 unterstützungswürdig - auch positive Reaktionen gegeben. "Sowohl von anderen Spielern als auch von ATP-Seite." Thiem stehe seine Meinung jedenfalls völlig frei, so Straka weiter.

Das aktuelle Showturnier sieht der Manager auch als Nagelprobe für den Tennissport: "Wenn hier alles gut läuft, atmet die Tour etwas auf." Doch was ist mit Strakas eigenem Turnier, den Erste Bank Open in Wien, die für Ende Oktober angesetzt sind? "Wir wollen einfach mit einem blauen Auge davonkommen. Laut Erlass sind im Herbst bis zu 5000 Zuschauer in der Halle möglich, jetzt geht es um die Umsetzung." Dabei sind etwa auch eigene Tests für Besucher angedacht.