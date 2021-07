Wimbledon: Federer, Zverev und Berrettini ziehen ins Achtelfiale ein

Der Kanadier Auger-Aliassime profitierte beim Satzgleichstand von 1:1 von der Aufgabe von Nick Kyrgios. Der australische Publikumsliebling konnte wegen Problemen mit den Bauchmuskeln nicht weiterspielen. "Ich habe lange nicht auf diesem Niveau gespielt", sagte Kyrgios. "Wenn du gegen einen wie Felix spielst, brauche ich mein Service als Waffe." Seinen Aufschlag konnte der 26-Jährige freilich nicht mehr wie erforderlich einsetzen.

Kerber und Gauff im Achtelfinale

Geheimfavorit Berrettini feierte einen 6:4,6:4,6:4-Sieg über den Slowenen Aljaz Bedene und steht damit zum zweiten Mal in London in der Runde der letzten 16. Ebenfalls weitergekommen ist in den ersten Partien des Tages nach einer Regenverzögerung auch der Pole Hubert Hurkacz mit einem 6:3,6:4,6:2 über den Kasachen Alexander Bublik. Alle Aufsteiger werden nach dem traditionellen Ruhetag am ersten Turnier-Sonntag am Montag ihre Achtelfinali bestreiten.