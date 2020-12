Die Australian Open sollen erst am 8. Februar 2021 beginnen

Die Australian Open der Tennisprofis sollen erst am 8. Februar 2021 und damit drei Wochen später als ursprünglich geplant beginnen. Das geht aus einem Brief von Turnierdirektor Craig Tiley an die Spielerinnen und Spieler hervor, aus dem die australischen Zeitungen The Age und Sydney Morning Herald am Mittwoch berichteten.

"Es hat eine Weile gedauert. Aber die großartige Nachricht ist, dass es so aussieht, dass wir in der Lage sind, die Australian Open ab 8. Februar stattfinden zu lassen", heißt es in dem Brief von Tiley.