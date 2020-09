US Open live: Thiems Viertelfinal-Partie gegen Auger-Aliassime

Dominic Thiem will im US-Open-Achtelfinale gegen Kanadas Jungstar Felix Auger-Aliassime am Montag die nächste Hürde nehmen. Thiem ist gegen den 20-Jährigen klarer Favorit. Wird er dieser Rolle gerecht, steht er in seinem zweiten Viertelfinale in New York. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher ist nach dem skandalösen Abgang von Novak Djokovic der neue Topfavorit auf den Titel.