Wirbel um Halep bei der Rückkehr nach verkürzter Doping-Sperre

Mit einer Niederlage kehrte Simona Halep auf die WTA-Tour zurück. Die in Miami mit einer Wildcard gestartete Rumänin musste sich in der ersten Runde des 1000er-Turniers gegen die Spanierin Paula Badosa nach knapp zwei Stunden mit 6:1, 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Halep konterte nach dem Spiel: "Warum hat sie das gesagt? Ich habe nie betrogen. Dass nur eine Person sich negativ über mich geäußert hat, ist nicht so wichtig, denn ich habe Hunderte von Menschen, die mich lieben, also nehme ich das hin.“

Kritik an der Vergabe der Wildcard an Halep in Miami kam von Spitzenspielerin Caroline Wozniaki . „Es geht nicht gegen Simona. Aber wenn jemand wegen Dopings gesperrt wurde, sollte man den Leuten hinterher keine Wildcards geben. Wenn du zurückkommen willst, dann solltest du dich von ganz unten wieder nach oben arbeiten“, sagte die Dänin.

In der zweiten Runde von Miami trifft Badosa auf Aryna Sabalenka. Die Weißrussin tritt trotz des plötzlichen Todes ihres Lebensgefährten Konstantin Koltsow in Miami an. Der ehemaliger weißrussischer Eishockey-Star und NHL-Legionär (Pittsburgh Penguins), starb in Miami mit nur 42 Jahren.