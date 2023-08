Kitzbühel-Finale live: So steht es bei Thiem gegen Baez

Die Euphorie um und die Leistung von Dominic Thiem am Freitag im Tennis-Halbfinale von Kitzbühel hat an seine besten Zeiten erinnert. Nach dem Dreisatzsieg nach Abwehr von fünf Matchbällen sprach der Lokalmatador von einem "Meilenstein" in seiner Karriere. "Es ist ein besonderes Finale, das erste danach", sprach er seine im Juni 2021 erlittene Handgelenksblessur an. Dass er mit dem Erfolg gegen den Serben Laslo Djere im Ranking wieder Top 90 ist, ist da nur ein Nebenaspekt.