French Open live: Dominic Thiem - Jack Sock

Gegen US-Qualifikant Jack Sock, der aktuell nur auf Platz 310 zu finden ist, ist Österreichs Tennis-Aushängeschild Dominic Thiem in der zweiten French-Open-Runde haushoher Favorit. Doch der zweifache Roland-Garros-Finalist ist zu erfahren, um einen Jack Sock zu unterschätzen.

Schon gar nicht, weil der 28-Jährige, der in seiner Karriere immerhin auch schon über zehn Millionen Dollar Preisgeld gewonnen hat, im Ranking abgesackt ist. Doch nun hat sich Sock durch die Qualifikation gekämpft und den Aufschlag-Riesen Reilly Opelka in drei Sätzen geschlagen. "Egal, was für einen Absturz jetzt wer gemacht hat: wenn einer schon einmal Nummer 8 der Welt war, dann ist das einfach ein richtig guter Tennisspieler und so werde ich von Anfang an in die Partie gehen", lässt sich Thiem nicht ins Bockshorn jagen.

Das Duell ist als zweite Partie nach 11.00 Uhr angesetzt. Ausgetragen wird es auf dem Court Suzanne-Lenglen.