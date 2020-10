French Open live: Dominic Thiem gegen Hugo Gaston

Dominic Thiem kann am Sonntag-Nachmittag seine ausgezeichnete Major-Bilanz, besonders in diesem Jahr, weiter aufbessern. Der 27-jährige Niederösterreicher spielt gegen den Franzosen Hugo Gaston um sein insgesamt achtes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Es wäre allein das dritte in diesem Jahr nach dem Endspiel bei den Australian Open und seinem ersten Major-Titel bei den US Open - und sein fünftes in Folge allein bei den French Open in Paris.