French Open: Auf Thiem wartet gleich ein Grand-Slam-Sieger

Cilic gewann 2014 die US-Open und stand auch schon bei den Australian Open und in Wimbledon im Endspiel. In der aktuellen Weltrangliste scheint der Hüne (1,98 Meter) auf Rang 39 auf. Bereits bei den US-Open waren sich die beiden gegenüber gestanden. Damals hatte sich Thiem in der dritten Runde in vier Sätzen durchgesetzt. In den bisherigen drei Duellen war der Niederösterreicher noch jedes Mal als Sieger vom Platz gegangen.

Novak fordert Zverev

Ein hartes Los hat auch Dennis Novak. Der Freund und Trainingskollege von Dominic Thiem muss in der ersten Runde der French Open gleich gegen den deutschen US-Open-Finalisten Alexander Zverev ran. Der dritte Österreicher im Hauptbewerb muss erst noch ermittelt werden. Sebastian Ofner trifft im entscheidenden Match um den Einzug in den Hauptbewerb auf seinen Landsmann Jurij Rodionov.