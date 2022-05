Die Eishockey-WM im Rückspiegel: Wo Österreich top war

„Die Goldmedaille in der eigenen Arena am Hals zu tragen, ist das beste Gefühl überhaupt“, sagte Siegestorschütze Manninen nach seinem Treffer in der siebten Minute der Verlängerung. „Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe nur das Tor gesehen und den Moment genossen“, sagte Verteidiger Sami Vatanen. Ihm und vielen Fans stand eine lange Nacht bevor: „Wir starten erstmal mit Bier und schauen dann mal, wie es endet.“

Seit 2019 wurde Finnland zweimal Weltmeister und Olympiasieger. Kapitän Filppula wurde als erster Finne in den „Triple-Gold-Club“ aufgenommen, zu dem alle Spieler gehören, die den Stanley Cup, Olympia-Gold und eine WM-Trophäe gewonnen haben.