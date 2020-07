Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat nur drei Tage nach dem Finale beim Kitzbüheler THIEMs7 auch jenes auf Rasen in Berlin erreicht. Der 26-Jährige besiegte am Dienstag den Südtiroler Jannik Sinner in zwei Sätzen und trifft nun im Endspiel am Mittwoch auf Matteo Berrettini.