ATP Finals live: So steht es bei Thiem gegen Nadal

Ein guter Start in die ATP Finals, das hat ihn die Erfahrung gelehrt, ist wichtig. Das ist Dominic Thiem am Sonntag mit dem Erfolg über Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas schon einmal gelungen. Der Weltranglisten-Dritte ist zum fünften Mal beim ATP-Saison-Showdown dabei und hat es vermieden, nach einer Auftakt-Niederlage im zweiten Match der Gruppe "London 2020" schon mit dem Rücken zur Wand zu stehen. In diesem geht es am Dienstag-Nachmittag gegen Rafael Nadal (ESP-2).