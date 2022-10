Wien-Achtelfinale live: So steht es bei Thiem gegen Medwedew

Das Duell gegen Medwedew sieht er als "Bonus, eine Riesen-Belohnung. Er war bis vor kurzem Nummer eins der Welt. Solche Matches - egal, wie sie ausgehen, wenn ich gut spiele, helfen mir extrem weiter." Im Head-to-Head liegt Thiem 3:2 voran, zuletzt unterlag er dem Russen im Finale der ATP Finals 2020. Wie schon im Antwerpen-Halbfinale gegen Sebastian Korda hat Thiem nun "Matchball" auf die Rückkehr in die Top 100. Falls es nicht klappt, geht die Jagd am Wochenende in der Paris-Qualifikation weiter.

Für zwei Gesetzte kam bereits zuvor das Aus: Mit dem Russen Andrej Rublew musste sich die Nummer drei des Turniers dem Bulgaren Grigor Dimitrow 3:6,4:6 beugen, mit demselben Ergebnis zog der auf Position sieben eingestufte Brite Cameron Norrie auf dem Court am Heumarkt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron den Kürzeren.