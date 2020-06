Traumfinale Djokovic - Federer in London

An der Spitze selbst wird sich nichts ändern: Djokovic wird am 1. Jänner als Nummer eins ins neue Jahr gehen. Roger Federer kann aber heuer noch das schaffen, was Djokovic mit Serbien schon gelungen ist: den Daviscup zu gewinnen. Nächstes Wochenende geht es mit der Schweiz nach Frankreich. Es ist Federers erstes Daviscup-Finale. Und Olympia-Einzelgold hat der 33-Jährige ebenso noch im Visier.

Der Rekord-Grand-Slam-Sieger (17) und Doppel-Olympiasieger (2008 mit Wawrinka) will 2016 nachholen, was er 2012 in London knapp verpasste. Damals gab’s "nur" Silber nach einer Finalniederlage gegen Andy Murray.