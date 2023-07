Tennis: Switolina eliminierte im Wimbledon-Viertelfinale die Nr. 1

Die Ukrainerin Elina Switolina hat ihren beeindruckenden Siegeszug beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon fortgesetzt. Die 28-J├Ąhrige eliminierte am Dienstag im Viertelfinale die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek mit 7:5,6:7(5),6:2 und zog beim Londoner Rasen-Klassiker zum zweiten Mal in die Runde der letzten Vier ein. Im Halbfinale am Donnerstag trifft Switolina auf die Tschechin Marketa Vondrousova, die 24-J├Ąhrige besiegte Jessica Pegula aus den USA 6:4,2:6,6:4.

Switolina nur im Wildcard im Hauptbewerb

Die mit dem franz├Âsischen Tennis-Profi Gael Monfils verheiratete Switolina, nur dank einer Wildcard der Veranstalter im Hauptfeld, erwischte auf dem Centre Court einen schwachen Start. Wie schon im Achtelfinale gegen Viktoria Asarenka aus Belarus wirkte die Au├čenseiterin nerv├Âs und lag im ersten Satz zweimal ein Break hinten. Doch danach steigerte sich die Ukrainerin, spielte deutlich aggressiver und setzte Swiatek mit ihrem Power-Tennis unter Druck.