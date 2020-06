Tennis: Söderling bangt um Karriere

Söderling ist nicht der einzige Topmann, der von dieser heimtückischen Erkrankung heimgesucht wurde. Sogar Roger Federer litt vor vier Jahren daran, spielte sogar währenddessen sogar Turniere. Der Schweizer hatte Glück, kam ebenso schnell über das Leiden hinweg wie Jürgen Melzers deutscher Doppelpartner Philipp Petzschner (2011). Nicht so Mario Ancic. Der Kroate musste seine Karriere zu Beginn des Vorjahres sogar mit erst 26 Jahren beenden, weil er nach der Erkrankung zu früh in den Profizirkus zurückgekehrt war.



Für Schwedens Tennis wäre ein Karriere-Ende von Söderling ein schwerer Schlag. Immerhin war der Rechtshänder aus Tibro noch vor einem Jahr die Nummer vier der Welt. Und Schwedens Nummer zwei, Michael Ryderstedt ist nicht in den Top 300 zu finden. Vorerst ist an ein Comeback noch lange nicht zu denken. "Ich fühle mich müde und niedergeschlagen", sagt Söderling.