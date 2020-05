Tennis-Show-Court Österreich

Herwig Straka und Edwin Weindorfer von der Agentur "e/motion Management GmbH" sind Spezialisten auf diesem Gebiet und betreuen drei Turniere. Das ATP-Turnier in Stuttgart, das diese Woche gespielt wurde, das Challenger in Salzburg (November) und Ende Oktober das Traditionsturnier in Wien, das heuer erstmals Erste-Bank-Open heißt. In Salzburg wurde 2009 zum Geschlechterkampf Sybille Bammer gegen Thomas Muster geladen, in Wien wird seit jeher ein Showprogramm abseits der Courts angeboten. "Der Tag in der Stadthalle soll zum Erlebnis werden unabhängig davon, wer spielt", sagt Straka, betont aber: "Im Mittelpunkt stehen die sportlichen Entscheidungen."



Muster wird auch in Wien wieder auftauchen, auch die heimischen Topkräfte Jürgen Melzer und Andreas Haider-Maurer, die 2010 das Finale bestritten, haben bereits zugesagt. Aber auch Superstar Novak Djokovic war ein Thema. Straka: "Er hat uns jedoch im Frühjahr abgesagt."