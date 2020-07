Tennis-Profi wittert gegen US Open: "Will am Leben bleiben"

Thiem hofft

Anders sieht es Dominic Thiem. Trotz zuletzt stark steigender Fallzahlen in der Coronavirus-Pandemie in den USA hofft Österreichs Star, dass das Major in New York stattfinden kann. Er würde sowohl das in New York ausgetragene Masters-1000-Turnier von Cincinnati, als auch die US Open spielen, verriet er im ORF-Interview.

"Natürlich hoffe ich, dass es weitergeht, aber Sicherheit geht vor, das ist auch ganz klar", sagte Thiem. Man müsse sich nach den Entscheidungen der Regierungen der Austragungsländer richten. "Wenn die eine Gefahr sehen, dann werden sie das Turnier, vor allem so ein großes Turnier wie die US Open in New York, nicht erlauben. Ich glaube, dass in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen wird. Wenn es sicher ist, hoffen wir alle, dass es weitergeht."