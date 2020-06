Tennis: Odyssee in Südamerika

Jürgen Melzers Bruder Gerald und Michael Linzer müssen sich in Santiago mit anderen Dingen als Tennis beschäftigen. Weil der Flieger der beiden Niederösterreicher Verspätung hatte, verpassten sie den Start der Qualifikation zum Challenger-Turnier. "Na gut", dachten sich die beiden, "dann spielen wir eben Doppel." Nix da – sie kamen wider Erwarten nicht in den Hauptbewerb. Aus einer Sight-Seeing-Tour wird wohl auch nichts werden. Linzer wurde zu allem Überdruss auch noch krank. Das war Melzer übrigens vergangene Woche. Deshalb konnte er mit Linzer auch nicht zum Semifinalspiel in Salinas ( Ekuador) antreten. Das Glück ist derzeit wohl kein Begleiter auf der Südamerika-Tournee.