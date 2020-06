Tennis: Nächster Rekord von Superstar Nadal

Rafael Nadal sorgte wieder für eine Bestmarke. Der Spanier feierte in Buenos Aires (6:4-6:1-Finalsieg über den Argentinier Juan Monaco) seinen 46. Turniersieg auf Sand und stellte damit den Tennis-Rekord des Argentiniers Guillermo Vilas ein. Der Steirer Thomas Muster hatte es auf 40 Titelgewinne auf Sand gebracht.

Oliver Marach verpasste in Buenos Aires seinen 27. Doppel-Finale seinen 14. Titel. Der Grazer unterlag im Endspiel an der Seite des Spaniers Pablo Andujar dem finnisch-brasilianischen Duo Jarkko Nieminen/ Andre Sa 6:4, 4:6 und 7:10. Marach und Andujar hatten erst in der Vorwoche das Masters-500-Turnier in Rio gewonnen. Im Doppel-Ranking macht Oliver Marach einen weiteren Schritt auf dem Weg zurück in die Top 50. Der mittlerweile 34-Jährige war bereits Top-Ten-Spieler.