Kvitova und Radwanska bei WTA-Finale im Endspiel

Die Polin Agnieszka Radwanska und Petra Kvitova aus Tschechien bestreiten das Überraschungsfinale bei den WTA-Finals in Singapur. Radwanska setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen die davor ungeschlagen gewesene Spanierin Garbine Muguruza 6:7(5),6:3,7:5 durch. Danach schaltete Kvitova die ebenso mit drei Siegen in die Vorschlussrunde eingezogene Russin Maria Scharapowa mit 6:3,7:6(3) aus.

Sowohl Radwanska als auch Kvitova hatten bei der mit sieben Millionen Dollar dotierten Veranstaltung zuvor nur ein Spiel gewonnen und waren lediglich mit Schützenhilfe aus der Gruppe aufgestiegen. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", meinte Radwanska nach ihrem Erfolg gegen die Weltranglisten-Dritte. "Nach den beiden Niederlagen zum Beginn der Gruppenphase dachte ich eigentlich, dass das Turnier für mich schon gelaufen ist. Jetzt stehe ich im Finale, das ist unglaublich", sagte sie.

Radwanska hatte alle vier bisherigen Duelle mit Muguruza in diesem Jahr verloren, sie benötigte 2:38 Minuten für ihren Sieg. Die 26-Jährige steht erstmals beim Saisonfinale im Endspiel. Anders ist das bei Kvitova, die zweifache Wimbledonsiegerin hat sich den Siegerscheck 2011 in Istanbul gesichert. Nun verteilte sie das perfekte Comeback Scharapowas bei deren Rückkehr auf die Tour. Dabei gab Scharapowa im zweiten Satz eine 5:1-Führung aus der Hand.

"Ich kann es noch gar nicht glauben", meinte Kvitova. Am Freitag war die Tschechin nach ihrer Niederlage gegen Muguruza eigentlich so gut wie ausgeschieden. Doch weil die Deutsche Angelique Kerber danach in zwei Sätzen gegen Kvitovas Landsfrau Lucie Safarova verlor, schaffte sie noch den Sprung ins Halbfinale. Kvitova gegen Scharapowa könnte es übrigens auch in zwei Wochen beim Fed-Cup-Finale Tschechien gegen Russland heißen.