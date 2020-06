Das Dream-Team rund um Dominic Thiem

Klar kann auch Wolfgang Thiem Tennis spielen. Was er aber wirklich ist: ein wichtiger Bestandteil im Dream-Team Thiem. Federführend ist freilich Günter Bresnik, der schon Daviscup-Kapitän war und Boris Becker, Pat McEnroe, Horst Skoff oder Stefan Koubek erfolgreich trainiert hat. Er sagte bereits vor vier Jahren: "Der hat alle Anlagen, um ein ganz Großer zu werden." Damals stieg Thiem gerade auf die Junioren-Tour ein. Bresnik weiß, was er an seinem Schützling hat: "Er spielt für sein Leben gerne Tennis. Diskotheken hat es für ihn nie gegeben. Zeig mir einen 20-Jährigen, der nur für eine Sache lebt", sagt Bresnik.

Im Achtelfinale am Donnerstag (ab 19 Uhr live im ORF Sport +) wartet nun der Spanier Feliciano Lopez. Der 32-Jährige, der den ersten seiner bisher drei ATP-Titel 2004 in Wien gewonnen hatte, setzte sich am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den Russen Michail Juschnij nach 2:19 Stunden mit 3:6,6:3,6:4 durch.

Lopez ist die Nummer 29 der Weltrangliste und damit 38 Plätze vor Thiem platziert, seine bisher beste Position war der 15. Rang im Jahr 2012.