Tennis: Ferrer und Haas spielen in Kitzbühel

Der Veranstaltern des Tennis-Turniers in Kitzbühel ist es auch in diesem Jahr gelungen, prominente Spieler ans Land zu ziehen. So wird beim ATP-250-Event im Tiroler Ski-Ort die ehemalige Nummer zwei der Welt, Tommy Haas, zu sehen sein. Der Deutsche bestreitet seine letzte Saison auf der Tour, das Turnier in Kitzbühel wird sein letztes auf dem europäischen Boden sein.

Zugesagt haben auch die ehemalige Nummer drei der Welt, der Spanier David Ferrer, sowie der aktuell auf ATP-Rang 27 geführte Pablo Cuevas aus Uruguay und der Franzose Gilles Simon (Nr. 32).

Das Generali Open auf dem Sand des Stadions am Kapserfeld findet vom 29. Juli bis 5. August statt.