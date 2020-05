Andy Murray: Der Star ist angekommen

Freilich zählt für ihn nur der Titel. Warum sollte er sonst auch kommen, er weiß, dass in den Ranglisten-Gegenden, in denen er sich befindet, die Luft dünner wird und die Abstände größer. Noch liegt er im Ranking auf Platz elf, da aber Spieler vor ihm noch einiges zu verteidigen haben, ist die Chance auf eine Teilnahme beim Finale in London im November groß. 250 Punkte in Wien (die gibt es für den Titel) könnten da schon eine große Hilfe sein.

Sonst war er ja immer dabei. Eine Rückenverletzung Ende des vergangenen Jahres warf den Olympiasieger zurück. Den gesamten Herbst musste er passen. "Auch in der ersten Jahreshälfte habe ich dadurch eher selten Hochform erreicht."

Für Aufsehen sorgte er Anfang Juni, als er sich als einer der wenigen Herren eine Trainerin zulegte. Die Französin Amelie Mauresmo ist aber nicht in Wien, stößt erst in zwei Wochen in Paris zu ihrem neuen Schützling. Dieser kann die Diskussionen nicht mehr hören. "Unterschiede gibt es nur zwischen den einzelnen Trainern, egal ob Mann oder Frau." Seine Mutter Judy hat ihn übrigens auch schon trainiert. Auch sie sieht nicht live, wie Murray heute auf den Kanadier Vasek Pospisil trifft. "Ich habe noch nie gegen ihn gespielt, weiß aber, dass er sehr viele Asse servieren kann."