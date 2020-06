Tennis-Erfolge als Alterserscheinung

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic bekommt am Freitag im Halbfinale der Australian Open gegen Stan Wawrinka die Chance auf Revanche. Der Schweizer hatte ihn im Vorjahr in Melbourne auf dem Weg zu seinem ersten Tennis-Grand-Slam-Titel im Viertelfinale gestoppt. Das neuerliche Duell machten beide mit klaren Dreisatz-Siegen am Mittwoch im Viertelfinale perfekt.

Wawrinka war glücklich, neuerlich im Halbfinale zu stehen. "Das ist ein großer Erfolg und auf alle Fälle etwas Besonderes", meinte der 29-Jährige nach dem in gut zwei Stunden fixierten 6:3,6:4,7:6(6)-Erfolg über den Japaner Kei Nishikori. Djokovic gab sich gegen den Kanadier Milos Raonic (8) beim 7:6(5),6:4,6:2 ebenfalls keine Blöße.

Für Wawrinka war es der erste Sieg gegen einen Top-5-Spieler seit rund neun Monaten und auch eine Genugtuung, denn bei den US Open 2014 hatte ihn der spätere Finalist Nishikori im Viertelfinale besiegt. Besonderen Druck verspüre er als Vorjahressieger nicht, behauptete Wawrinka. "Ich bin nicht hier mit dem Ziel, den Titel zu verteidigen. Ich bin hier für eine neue Herausforderung, ein neues Grand-Slam-Turnier. Ich bin wirklich sehr zufrieden, es ins Halbfinale geschafft zu haben und bisher so gut zu spielen."

Eine Topleistung wird auch am Freitag (9.30 Uhr MEZ) nötig sein, will er den Vorjahrserfolg über Djokovic wiederholen. Der Serbe führt in den direkten Duellen mit 16:3 und hat von den jüngsten 16 Matches gegen seinen Halbfinal-Gegner nur eines verloren. Die drei jüngsten Vergleiche bei Major-Turnieren gingen allerdings jeweils über fünf Sätze.