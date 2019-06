Dominic Thiems zweiter Sturm auf den French-Open-Titel

Thiem gegen Nadal. Die Bilanz spuckt ein 8:4 für den Spanier aus. Das bislang letzte Duell gewann Thiem heuer in Barcelona. „Ich werde mir anschauen, was ich dort richtig gemacht habe. Aber dieses Mal wird er besser sein.“ Sicher kein Vorteil: Während Nadal am Dienstag und Freitag spielte, war Thiem drei Tage in Folge im Einsatz.

Ihm egal. „Müde kann ich am Montag sein.“