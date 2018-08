Rückkehr der großen Vier, rechtzeitig zu den US Open

Es geht um nicht weniger als 53 Millionen Dollar Preisgeld, wenn am kommenden Montag die US Open in New York eröffnet werden. Und bei den Herren dürfte sich das Gros dieses Geldberges ein sattsam bekanntes Trio untereinander ausmachen: Der Serbe Novak Djokovic hat sich am Sonntag mit seinem Sieg über Roger Federer im Finale von Cincinnati eindrucksvoll zurückgemeldet, während der Schweizer Aufholbedarf offenbarte – und diesen auch eingestand: „Novak und Rafael Nadal sind bei den US Open die Favoriten.“

Eine Rückkehr nach 14 Monaten Abwesenheit feiert der Brite Andy Murray nach offenbar endgültig überstandener Hüftverletzung. Djokovic und Murray hatten vor einem Jahr in New York gefehlt, es ist überhaupt der erste gemeinsame US-Open-Auftritt der großen Vier seit 2015.

Noch zwei Hürden zu überstehen hatten bis dahin zwei Österreicher: Dennis Novak, Sebastian Ofner und Gerald Melzer sind am Donnerstag mit der zweiten Runde der Qualifikation beschäftigt.

Diese bleibt Dominic Thiem erspart: Er steht ja bereits fix im Hauptbewerb.