Murray im Melbourne-Halbfinale, Aus für Nadal

Und wieder hat es einen erwischt: Nach Roger Federer, der bereits in der dritten Runde am Italiener Andreas Seppi gescheitert ist, muss nun auch Rafael Nadal seine Tennistaschen packen. Der 28-jährige Spanier wurde vom tschechischen Jürgen-Melzer-Bezwinger Tomas Berdych glatt mit 2:6, 0:6 und 6:7 besiegt. Wobei das Wort "besiegt" bei diesem Resultat noch recht schmeichelhaft klingt. Nadal kassierte erstmals seit dem ATP-Finale im November 2011 die Höchststrafe in einem Satz (kein Game) – damals unterlag der Spanier in der Gruppenphase Roger Federer 3:6 und 0:6 und schied vorzeitig aus.

Wer auf den Ranglisten-Siebenten Berdych gewettet hatte, riskierte viel – zuletzt hatte Berdych 17 Spiele in Folge gegen den Ballermann aus Mallorca verloren. Zuletzt hatte er ihn im Frühling 2006 auf dem Sand von Madrid besiegt. Berdych steht damit wie schon im Vorjahr ohne Satzverlust im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Damals unterlag er aber dem späteren Sieger Stanislas Wawrinka.

Halbfinalgegner ist nun der wiedererstarkte Schotte Andy Murray, der Australiens 19-jährige Hoffnung Nick Kyrgios mittels 6:3-7:6-6:3-Erfolg aus dem Turnier warf. Für Berdych geht es um den ersten Grand-Slam-Titel – sein einziges Finale verlor der in Monte Carlo lebende 29-Jährige 2010 in Wimbledon gegen Federer.

Geht es nach Nadal, kam die Niederlage nicht überraschend. "Ich sehe mich nicht in der Lage, das Turnier zu gewinnen", hatte der Spanier vor dem Match gesagt. Und danach verkündete er einsichtig: "Es ist offensichtlich, dass ich nicht mit dem richtigen Selbstvertrauen, der richtigen Intensität und viel zu kurz gespielt habe."

Erstmals seit Wimbledon 2013 steht damit weder Nadal noch Federer im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die Nummer eins schlägt am Mittwoch um 9.30 Uhr (MEZ/live Eurosport) auf. Der Serbe Novak Djokovic, dreifacher Melbourne-Champ, trifft auf den Kanadier Milos Raonic.