Die beiden Titelverteidiger Iga Swiatek und Rafael Nadal stehen bei den French Open im Achtelfinale. Die Polin Swiatek eliminierte am Samstag in Paris Anett Kontaveit aus Estland mit 7:6 (4), 6:0 und hat im Stade Roland Garros nun 20 Sätze in Serie gewonnen.

Nadal setzte sich gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:3, 6:3, 6:3 durch. Der Spanier strebt beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison seinen bereits 14. Titel an, er trifft nun auf dem Italiener Jannick Sinner.