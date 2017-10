Alexander Zverev hat beim Masters-Series-Turnier in Schanghai den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Der Weltranglisten-Vierte aus Deutschland musste sich am Donnerstag dem früheren US-Open-Sieger Juan Martin del Potro aus Argentinien nach knapp zwei Stunden 6:3, 6:7 (5:7), 4:6 geschlagen geben. Das Hartplatzturnier, bei dem der Niederösterreicher Dominic Thiem am Mittwoch scheiterte, ist mit 5,925 Millionen US-Dollar dotiert.