Tennis: Adria-Tour hat den nächsten Corona-Fall zu vermelden

Die Adria-Tour gerät in immer schieferes Licht. Nach dem bulgarischen Tennis-Star Grigor Dimitrow wurden zunächst am Montag auch der kroatische Spitzenspieler Borna Coric sowie zwei Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet. Am späten Montagabend folgte die nächste Hiobsbotschaft: Der Serbe Viktor Troicki hat auch einen positiven Test abgeliefert.

Wie serbische Medien berichten, hat es neben dem 34-Jährigen auch seine schwangere Frau erwischt. Der Test bei der dreijährigen Tochter soll aber negativ gewesen sein.