SVS NÖ startet bei Titelverteidiger

SVS-NÖ-Coach Richard Prause weiß auch, dass sich der angestrebte Aufstieg ins Viertelfinale nicht unbedingt bei den topgesetzten Düsseldorfern entscheiden wird. "Egal in welcher Aufstellung die antreten, sie sind gegen uns Favoriten", meinte der Deutsche. " Baum als ihr Zweitbester liegt als 23. der Weltrangliste vor allen unseren Spielern. Natürlich treten wir in einer angriffslustigen Haltung an, für uns entscheidet sich der Aufstieg jedoch gegen Istres und Bogoria."



Die Auswärtspartie gegen das französische Team Istres folgt am 17. September, der Champions-League-Debütant ist der Außenseiter in diesem Pool. Der polnische Club Bogoria Grodizk Mazowiecki ist in der Setzung höher eingestuft als SVS, vor allem aufgrund der Verpflichtung von Oh Sang-eun. Der südkoreanische WM-Dritte von 2005 soll den Klub zusammen mit dem Polen Wang Zeng Yi zumindest auf Gruppenplatz zwei führen.



Gegen Bogoria wird am 26. September im Schwechater Multiversum die Heimpremiere gespielt, die Rückrunde der Gruppenphase beginnt erst am 21. November mit der Heimpartie gegen die Düsseldorfer.