SVS hakt Saison ab

Martin Sörös ist nicht zu beneiden: Der Klubmanager der Damen von SVS Ströck muss die hochgesteckten Ziele abhaken. "Wir haben anzuerkennen, dass man bei noch so perfekter Planung eine solche Serie an Ereignissen nie vorhersehen kann“", sagt der 50-Jährige. Viel hat man sich in Schwechat vorgenommen – immerhin ging SVS als Meister und Champions-League-Finalist in die Saison.

Und dann das: Zunächst wurde bekannt, dass Daniela Dodean aufgrund einer Knieverletzung lange ausfällt. Und nun gibt es Baby-Alarm bei Li Qiangbing. In ihrem Fall handelt es sich um eine Risikoschwangerschaft, auch sie fällt aus.