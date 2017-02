Super Bowl: Trump bevorzugt die Patrioten

Wieso oft in letzter Zeit blickt auch an diesem Sonntag die ganze Welt Richtung USA. Der feine Unterschied? Es ist ein Blick voller Vorfreude. Im 51. Super Bowl treffen in Houston die New England Patriots auf die Atlanta Falcons (TV-Übertragung ab 22.40 Uhr MEZ/live Puls4, Sat.1, DAZN). Die beste Offensive (Falcons) fordert die stärkste Defensive (Patriots).

Obwohl: Ohne Politik und Donald Trump geht auch das größte Sportspektakel des Jahres nicht über die Bühne. Das diesjährige Finale in der National Football League ist so politisch wie nur wenige Endspiele.

Die New England Patriots gelten als Trump-Klub, der Verein von der Ostküste pflegt eine enge Beziehung zum neuen Präsidenten der USA. Klubbesitzer Robert Kraft war lange Zeit sogar im Gespräch als Botschafter in Großbritannien, Cheftrainer Bill Belichik wurde im November am Tag vor der Wahl von Trump in dessen Abschlussrede erwähnt. Trump zitierte aus einem Brief, den ihm Freund Belichik geschrieben hat: "Hoffentlich wird die morgige Wahl dazu führen, dass Amerika great again wird." Trump war glücklich, "einen Sieger wie ihn an meiner Seite zu wissen".

Kein anderer Trainer hat den Super Bowl so oft gewonnen wie der 64-Jährige. Heute geht es für Belichik – wie auch für seinen Starquarterback Tom Brady – um die fünfte Trophäe. Ein Meilenstein.

Die beiden zeichnen gemeinsam für die prägendste Ära im modernen Football verantwortlich. In einem Sportsystem, dessen oberstes Gut (neben Profit) Chancengleichheit ist, haben es die Patriots in den vergangenen 16 Jahren sieben Mal in den Super Bowl geschafft. In den jüngsten sechs Saisonen standen sie zumindest im Halbfinale.

Strikte Klub-Philosophie

"Es geht nie um einen Akteur, einen Spielzug, eine Situation. An der Wand in unserer Kabine hängt ein Plakat, auf dem steht: Du musst das Richtige fürs Team tun, auch wenn es nicht das Richtige für dich sein mag", erklärt Tom Brady die Klub-Philosophie. Auch den Quarterback verbindet eine enge Freundschaft mit Donald Trump, wenngleich der 39-Jährige vor dem Endspiel zu beschwichtigen versuchte: "Was gerade in der Welt los ist? Ich habe nicht wirklich aufgepasst."

Sehr wohl etwas von der politischen Stimmung mitbekommen hat Lady Gaga. Und der Popstar sorgt heute für die Halbzeitshow. Als bekennende Trump-Gegnerin kündigte die 30-Jährige an, einen Moment zu kreieren, "den jeder sehen kann und niemand vergisst". Mit Aufregern kennt man sich in Houston aus: 2003, beim 38. Super Bowl, sorgte Janet Jackson mit einer entblößten Brustwarze für Schlagzeilen. Der Sieger hieß damals übrigens: New England.