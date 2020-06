Streckenrekord beim Wien-Marathon

Kirui ist übrigens auch aus Kenia, wie die besten sieben Läufer des 29. Vienna City Marathon. "Diese Zeit ist für mich sehr wichtig. Ich mag Wien und die Zuschauer entlang der Strecke", sagte Sugut, nachdem es so gut gelaufen war, in feinem Englisch. Und das musste er auch sagen. Veranstalter Wolfgang Konrad konnte aber etwas mitteilen, was einzigartig ist: "Es war das bislang schnellste Rennen in Wien." Denn auch der Zweitschnellste war flink. Gilbert Yegon lief 2:07:38 und damit dieselbe Zeit wie Kirui 2008.

Bei den Damen änderte sich an der Spitze nur die Zeit: Fate Tola aus Äthiopien lief ein einsames Rennen. Auf ihre persönliche Bestzeit, die sie 2011 eben in Wien aufgestellt hatte, fehlten 18 Sekunden. Lächerlich nach 42,195 Kilometern. Tola kann nicht nur gut laufen, sondern auch Deutsch. "Alles gut. Danke", waren ihre Worte, die an 40 Medienvertreter gerichtet waren. Auf Englisch erzählte sie dann, dass sie sehr zufrieden war.