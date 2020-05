"Stratos Projekt": Rekordjagd im All

Jetzt atmet der Skydiver durch. Projektpartner Red Bull hat sich mit dem Amerikaner Daniel Hogan außergerichtlich geeinigt, das Verfahren wurde eingestellt. Ein jahrelanger Rechtsstreit hätte enorme Kosten verursacht.



Baumgartner arbeitet jetzt fieberhaft daran, das Projekt wieder aufzunehmen: "Das Team von 30 bis 40 Leuten muss wieder zusammengestellt werden, wir müssen die Absprung-Kapsel zusammenbauen und Testsprünge vorbereiten. Termine bei der US-Air Force Basis kriegt man nämlich nicht einfach so. Ich rechne damit, dass wir möglicherweise im September nach Amerika fliegen."



Wann der Sprung, der live übertragen werden soll, durchgeführt wird, ist unklar. "Es wird noch einige Zeit dauern. Wir wollen alles bis ins Detail planen. Sicherheit ist unser oberstes Ziel. Ich will ja überleben", sagt Baumgartner. Mama Baumgartner will übrigens dabei sein, wenn ihr Sohn den Sprung wagt. "Sie hat gelernt mit Extremen umzugehen", meint der Überflieger.



Trotz ausgeklügelter Rettungssysteme bleibt ein großes Fragezeichen bestehen: "Wir können noch nicht sagen, was mit dem menschlichen Körper geschieht, wenn er die Schallmauer durchbricht."



Die Air Force unterstützt Baumgartner genau deshalb. "Für die bemannte Raumfahrt liefern wir wertvolle Daten und der bevorstehende Weltraumtourismus braucht Rettungssysteme", erklärt der Salzburger.



Antrieb für den 42-Jährigen ist es, "Spuren zu hinterlassen". "Es wäre das Projekt meines Lebens, mit dem ich Geschichte schreiben könnte." Und was kommt danach? "Der richtige Zeitpunkt zum Aufhören ist für einen Sportler schwierig. Man muss auch bedenken: Das Glück ist ein Vogerl. Ich bin ein Lebemensch, der sein Leben genießt."