Stecher bekommt von Fischer den blauen Brief

Mario Stecher ist ein Mann der klaren Worte. Was er sich denkt, da sagt er. Wie er sich fühlt, das gibt er preis. „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mir nicht mehr den Mund verbieten lasse“, meint der 35-jährige Nordische Kombinierer, der sich mit seinen Statements freilich nicht nur Freunde macht.

Am Dienstag hatte Mario Stecher vor laufenden Kameras seine Ski-Firma Fischer attackiert („wir Kombinierer sind dort nur irgendeine Nummer, das ist extrem traurig“). Am Mittwoch bekam der Rebell nun die Rechnung präsentiert und von Fischer den Laufpass. Der Oldie darf nur noch am Donnerstag (Großschanze) und am Samstag (Teamsprint) das Material verwenden, danach verzichtet die Ski-Firma aus dem Innviertel auf die Dienste des dienstältesten und höchst erfolgreichen österreichischen Kombinierers.