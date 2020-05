Starke Beachvolleyball-Damen

Der Austragungsort der Europameisterschaft ist für die Schwaiger-Sisters ein guter Boden: In der norwegischen Hafenstadt holten sie mit den Plätzen 2 und 3 ihre besten Resultate auf der World Tour. Sollten die Schwaigers wieder um Medaillen baggern, dann muss Papa Schwaiger wieder sein Versprechen einhalten und nach Norwegen reisen. "Bis zum Semifinale ist es jedoch noch ein langer Weg", sagt Stefanie Schwaiger. Wenn die beiden so weiterspielen, sehen sie ihren Vater bald. Nach drei Siegen in Folge sind ihnen auch in den nächsten zwei Spielen zwei Erfolge zuzutrauen.



Allerdings gelangen den Schwaigers auch letzte Woche in Klagenfurt drei Siege in Folge - und dann war im Achtelfinale Endstation.