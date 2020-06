Star-Treff der Pfeil-Artisten

Von Freitag, Start 13 Uhr, bis Sonntag zeigen die besten Dartspieler der Welt ihr Können in Wiener Neustadt. Angeführt wird das illustre Starterfeld vom 15-fachen Weltmeister Phil Taylor, weiters werden der aktuelle Champion, Adrian Lewis, sowie der Australier Simon Whitlock, James Wade und Raymond van Barneveld ihr Können in der Arena Nova zeigen.



Bei den Austrian Open sind die besten 32 Wurfpfeil-Werfer der Welt gesetzt. Bei einem Qualifikationsturnier haben sich vier Österreicher ihre Startplätze gesichert.



Mensur Suljovic: Der in Serbien geborene Wiener ist seit Kurzem 40 Jahre alt. 2010 schlug er James Wade bei der Weltmeisterschaft und erreichte als erster Deutschsprachiger das Achtelfinale. Im Elektronik-Darts hat er zahlreiche EM- und WM-Titel geholt.



Zoran Lerchbacher: Der bald 40-Jährige kommt aus Knittelfeld.



Dietmar Burger: Der 44-jährige Kärntner lebt in Wien. Er hat sich schon zwei Mal für die Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Sein zweites Hobby neben Darts ist Poker.



Martin Kurecka: Der 45-jährige Wiener spielt seit 20 Jahren Darts.



An den drei Tagen geht es um insgesamt 98.520 € Preisgeld, der Sieger der Austrian Open erhält einen Scheck über 18.000 Euro.



Im Vorjahr erreichte Phil Taylor, der Star der Szene, in der Arena Nova das Endspiel. "Es wird wohl nie wieder einen geben wie Phil", sagt Werner von Moltke. Der Chef des Darts-Dachverbandes PDC Europe will sich nicht zu weit hinauslehnen. "Im Tennis hat man auch gemeint, dass die Erfolge eines Sampras nicht überboten werden können." Im Darts jedoch zweifelt er, dass es einen Besseren als Taylor geben kann. Von Molke: "15 WM-Titel sind wohl nicht mehr zu wiederholen."