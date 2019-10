Lokalmatador Dominic Thiem ist bereit, beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle endlich über das Viertelfinale hinauszukommen. Jo-Wilfried Tsonga ist einer der beiden Gegner, an denen er bisher schon einmal in einer Runde der letzten acht hängengeblieben ist, und zwar 2013. Am Dienstag soll Thiems Auftakt-Partie gegen den Franzosen nun anders als vor sechs Jahren ausgehen.