Sportlerwahl: Zu viel Lärm um eine einzige Stimme

Im Wiener Austria Center machte derweil Ski-Boss Schröcksnadel, nur wenige Meter entfernt vom mit ihm befreundeten Fußball-Präsidenten Leo Windtner und Teamchef Marcel Koller sitzend, seinem Unmut über Alabas Abwesenheit Luft. Er empfand es als höchst befremdend, dass Alaba wie im Vorjahr nicht zur Gala nach Wien gekommen war.

Alaba wagte gar nicht erst, Bayern-Trainer Josep Guardiola um eine Reiseerlaubnis zu ersuchen. Der hätte ihn für verrückt gehalten. Zumal die Bayern zu Allerheiligen auf Dortmund treffen. In Schröcksnadels Ski-Welt übersetzt: Alaba vor dem deutschen Schlager in Wien – das wäre so, als würde sich Hirscher zwei Tage vor dem Kitzbühel-Slalom in Hamburg herumtreiben.