"Deklaration für den Sport" wurde verfasst

Den Sport in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken". Dieses Ziel haben Ronnie Leitgeb und das Gründungskomitee vorgegeben. Der Sport-Manager ist Initiator des 1. Sportforum Schladming, das an diesem Wochenende in Schladming über die Bühne ging. Dem Ruf in den congress schladming folgten knapp 300 Zuhörer, darunter viele Prominente, denen der Sport ein Anliegen ist. So waren etwa Toni Innauer, Thomas Sykora, Markus Rogan, Nik Berger oder Gunnar Prokop unter den Gästen.

Die Themen des Forums waren vielfältig, im Zentrum stand selbstverständlich der Sport. Ob vom Vergleich zwischen Kunst und Sport, vom Beitrag des Sports zur gesellschaftlichen Entwicklung, der Zukunft des Sports bis hin zu sportlichen Sozialprojekten, dem Tourismusmotor Sport und dem Zusammenhang zwischen Sport und Gehirn. Am zweiten Tag des Premieren-Events wurde im congress schladming das erste Ergebnis präsentiert - die " Deklaration für den Sport".

Es handelt sich um ein Produkt der vorangegangenen Diskussionen, Vorträge und Forderungen. In der Deklaration werden Lösungsansätze auf verschiedensten sportrelevanten Gebieten geboten und Forderungen an die Politik gestellt. "Das hat einen sehr großen Sinn. Vielleicht gelingt es uns, der Politik klarzumachen, dass sie teilweise Verhinderer ist", zeigte sich Handballtrainer-Legende Gunnar Prokop zuversichtlich. "Unser Thema ist nicht sexy. Wir stehen hier unter dem Generalverdacht, dass hier nur diskutiert wird und nichts passiert. Wir werden beweisen, dass dem nicht so ist", erklärte Journalist Michael Kuhn, wie Prokop Gründungsmitglied des Sportforums.