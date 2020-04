Corona-Krise: Spaniens Profis gegen geschlossene Camps

Die Deutsche Fußball Liga wird sich während ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag nicht auf einen konkreten Termin für den Bundesliga-Neustart festlegen. Die Entscheidung darüber liege „selbstverständlich bei den zuständigen politischen Gremien“, teilte die DFL am Dienstag mit. Am Montagabend hatten die Spitzenpolitiker Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) den 9. Mai als Termin ins Spiel gebracht, sie wurden am Dienstag vom Bundesinnenministerium aber wieder gebremst. Kritiker werfen dem Profifußball vor, in der Coronavirus-Pandemie eine Sonderrolle für sich zu beanspruchen. Bezogen auf die Forderungen aus der Fan-Szene nach einer Neuorientierung des Profifußballs teilte die DFL mit, es stehe „außer Frage, dass künftig Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit zu den entscheidenden Werten gehören müssen. Diese Werte gilt es nach Überwindung der akuten Krise in konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

Zudem verwies die Dachorganisation der 36 Profiklubs darauf, dass es ihrer Ansicht nach für die anvisierten Geisterspiele genügend Testkapazitäten gebe. „Es geht an den Fakten vorbei, wenn unterstellt wird, dass eine mögliche engmaschige Testung eine Unterversorgung der Bevölkerung verursache. Die Test-Kapazitäten sind in den vergangenen Wochen massiv gesteigert worden“, erklärte die DFL und verwies auf die jüngsten Zahlen der „Akkreditierten Labore in der Medizin“ (ALM). „Völlig klar ist aber auch: Sollte es durch künftige Entwicklungen - zum Beispiel eine zweite Corona-Infektionswelle - tatsächlich Engpässe geben, wird die DFL die Versorgung der Bevölkerung selbstverständlich nicht beeinträchtigen“, schrieb die DFL.

Unterdessen erklärte die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), dass es bis 24. Oktober keine öffentlichen Sportveranstaltungen mit Publikum in der Hauptstadt geben werde.