Sonnige Aussichten für Beach-Damen

Trotz dieses Zwischentiefs müssen sie sich in der Olympia-Qualifikation keine Sorgen machen. Ein Jahr vor Beginn der Spiele in London liegen die Waldviertlerinnen auf dem neunten Rang der 16 fix qualifizierten Teams. Da für diese Rangliste die besten zwölf Resultate in die Wertung kommen und die Schwaigers schon sechs Top-Ten-Platzierungen (darunter auch ein dritter Rang) erspielt haben, können sie gelassen bleiben.



Die Motivation, in Klagenfurt wieder ein Top-Resultat auszubaggern, ist groß. "Das ist unser Turnier, da will man immer am meisten erreichen", sagt Stefanie. Die Platzierungen in den letzten Jahren lassen eine Steigerung erwarten: 2006 25., 2007 9., 2008 9., 2009 9., 2010 5. Doch der Semifinaleinzug blieb ihnen bislang verwehrt. Dieser gelang 2009 und 2010 überraschend Sara Montagnolli und Barbara Hansel.