So könnte bei der Austria demnächst Ruhe einkehren

Man kann der violetten Führung durchaus einiges vorhalten. Dass man beispielsweise am georgischen Partner Inisgnia geglaubt und sich lange Zeit hat blenden lassen. Dass man sich noch immer nicht zu einer Trennung hat durchringen können. Eines aber kann man der Austria-Spitze nicht vorwerfen: dass sie in den letzten Wochen und Monaten untätig gewesen wäre. Aktuell ist es verdächtig ruhig am Verteilerkreis.