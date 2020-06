So gut wie Eder ist nicht jeder

Stefan Eder und sein Lieblingspferd Chilli van Dijk gaben bei der Qualifikation für den Casino Grand Prix I ein kräftiges Zeichen von sich. Das Duo holte sich souverän den Sieg in der 1,45 m hohen Springprüfung vor einem Steirischen Trio. Rang zwei ging an Mario Bichler auf Carrion De Los Condes vor Markus Saurugg auf Texas, Altstar Hugo Simon präsentierte sich frisch und froh wie eh und je und wurde auf C.T. Vierter.

Am Sonntag wird Eder allerdings nicht mit Chilli van Dijk NRW durch die Gegend reiten. „Da werde ich mit Lualdi am Start sein. Er ist heute toll gegangen obwohl er noch nie in so einer hohen Prüfung war. Chilli baue ich langsam für das CSIO in Linz auf“, erzählt der 32-Jährige.