So finanziert sich Österreichs Sport

Herausgekommen ist ein komplexes Gesamtbild der Sportförderung, das auch einiges über den rot-weiß-roten Sportbetrieb aussagt (siehe Grafik unten).

Die Sportagenden in der Zweiten Republik erinnerten an den Umgang mit einem unliebsamen Kind – geschoben vom Ministerium für Unterricht, zur Gesundheit, ins Bundeskanzleramt (als Staatssekretariat) und ab 2009 ins Verteidigungsressort. Noch jeder zuständige Politiker ist mit dem Ziel angetreten, die Sportstätten aus- und die bürokratischen Hürden abzubauen. Noch jeder zuständige Politiker stieß irgendwann an die Grenzen des Systems, das sich selbst "Dach des Sports" nannte: die Bundes-Sportorganisation (BSO). Über Jahrzehnte haben sich dort die politischen Lager entweder direkt über Personen (Nationalratsabgeordnete) oder über die Dachverbände (ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION) in Stellung gebracht.

Dieses "Dach des Sports" hat mit dem Bundes-Sportförderungsfonds nun einen Überbau bekommen. Der BSFF verteilt nicht nur die Mittel zum Erhalt der Sport-Organisationen (BSO, Olympisches Komitee), sondern auch die gesamte Förderung für die 60 Fachverbände.

Diese teilt sich pro Verband in Breiten- (36 Millionen Euro) und Spitzensport (40 Millionen). Erst im März wurde festgelegt, dass ein Zehntel davon leistungsorientiert vergeben werden soll. Heraus kam die umstrittene Verbandsrangliste.