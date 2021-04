SKN-Damen: Nach der Königsklasse jetzt der Meistertitel?

Historie

In den jüngsten Duellen konnten die Wienerinnen die übermächtigen St. Pöltnerinnen immer wieder fordern, zu einem Punktgewinn hat es dabei aber nie gereicht. Wolf rechnet nicht unbedingt mit einem spielerischen Highlight, wahrscheinlich wird Kampf Trumpf sein.

Immerhin zwangen die Violetten die Seriensiegerinnen im Cup-Achtelfinale des Vorjahrs in einem denkwürdigen Spiel (2:5 n.V.) in die Verlängerung und verloren in der Hinrunde nur knapp mit 1:2.