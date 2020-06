Die Ersten fliegen schon nach Vail

Österreichs

Ski-Fans können sich freuen, denn die schnellen Bewerbe sind im TV im Hauptabendprogramm zu sehen: Es wird jeweils um 21 Uhr MEZ gestartet.

Schon vor den ersten offiziellen Trainingsfahrten auf den WM-Strecken Anfang nächster Woche haben Matthias Mayer, Anna Fenninger sowie Kollegen und Kolleginnen in Colorado schon die ersten Kurven im amerikanischen Schnee hinter sich. Nach der Ankunft pendeln Österreichs Athleten jeden Tag vom riesigen Teamquartier "The Charter" in Beaver Creek in die diversen Trainingsgebiete. Geübt wird im 45 Auto-Minuten entfernten Copper Mountain oder am Golden Peak in Vail, das in 20 Minuten erreichbar ist.

Mit der frühzeitigen Anreise nach Colorado will man sich an den Zeitunterschied von acht Stunden sowie an die extreme Höhenlage und die trockene Luft gewöhnen. Schon der Zielflughafen Denver liegt auf 1600 Meter über dem Meeresspiegel, Beaver Creek auf 2500. Gestartet werden die Speed-Bewerbe auf weit über 3000 Metern. Auf dem Weg vom Flughafen zu den WM-Schauplätzen sind mit dem Auto zwei über 3000 Meter hohe Rocky-Mountain-Pässe zu überwinden. Auch die Technikerinnen Kathrin Zettel und Michaela Kirchgasser sitzen am Mittwoch im Flugzeug: Die beiden Technikerinnen wollen hinsichtlich der Kombination (9. Februar) auch die Abfahrtstrainings mitmachen.

Die Technik-Spezialisten fliegen etwas später, sie sind erst in der zweiten WM-Woche an der Reihe; sie werden sich abseits des WM-Trubels im fast zwei Stunden entfernten Aspen auf ihre Einsätze bei der WM vorbereiten.

Marcel Hirscher will sich am Freitagvormittag in Salzburg in den Flieger setzen und via Frankfurt in die USA fliegen. Der Salzburger möchte an der WM-Kombination (8. Februar) teilnehmen und müsste dafür auch das eine oder andere Abfahrtstraining bestreiten. Er macht seinen Start in der ersten Woche davon abhängig, wie gut er seine aktuellen Gesundheitsprobleme wegsteckt und wie gut er mit der achtstündigen Zeitumstellung zurechtkommt.