Williams fixiert "Serena Slam"

Eine lebende Tennis-Legende ist sie schon, doch Serena Williams ist immer noch siegeshungrig. Die 33-jährige US-Amerikanerin setzte am Samstag ihren Marsch in Richtung Grand Slam fort. Die topgesetzte Williams bezwang am Samstag in Wimbledon Überraschungs-Finalistin Garbine Muguruza aus Spanien nach 82 Minuten mit 6:4,6:4. Für Williams war es der insgesamt 21. Major-Titel und der vierte in Folge.

Der zweite " Serena Slam" nach 2002/03, als sie schon einmal vier Majors in Folge gewonnen hatte, wurde am Samstag Realität. Zur absoluten Glückseligkeit in sportlicher Hinsicht fehlen ihr nun noch sieben Siege in diesem Jahr bei den US Open in Flushing Meadows. Denn dann schlägt Serena Williams gleich zwei Fliegen mit einem Schlag: Sie egalisiert den Rekord von Steffi Graf in der Profi-Ära mit dem 22. Major-Sieg und sie schafft als erste Spielerin seit Graf 1988 den "lupenreinen" Kalender-Grand Slam, also alle vier Major-Gewinne innerhalb eines Kalenderjahres.